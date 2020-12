Exoten breiten sich in Bonn weiter aus : Halsbandsittiche plündern Walnussbäume in Poppelsdorf

Die Halsbandsittiche lassen es sich schmecken. Foto: Ulrich Heide

Poppelsdorf Die Vögel sind meist in großen, lauten Scharen unterwegs. Ornithologin geht mittlerweile von 2000 Tieren in der Region aus.



Von Marco Rauch

Die Population der Halsbandsittliche wächst in Bonn und im Umland deutlich. Die Bonner Ornithologin Esther Koch geht davon aus, dass in diesem Sommer etwa 2000 Tiere unterwegs waren. Das ist auch Ulrich Heide aufgefallen, der in Poppelsdorf nah am botanischen Garten wohnt. "Dass ein Schwarm von mindestens 30 Vögeln sich quasi überfallartig auf meine Bäume stürzt und systematisch zunächst die schon braune Außenschale entfernt, dann die Nuss aufhackt, um nur den schmackhaften Kern zu verspeisen, das habe ich so wirklich noch nicht gesehen", erzählt er. Diese "systematische Ernte" sei ihm in diesem Jahr zum ersten Mal aufgefallen, was auf ein Populationswachstum hinweist, schließlich seien es in den letzten Jahren nur wenige Nüsse gewesen, die aufgefuttert wurden. Diesmal wurden "praktisch alle" Nüsse gefressen, "und das bedeutet bei unseren zwei Bäumen mehrere hundert Walnüsse", erklärt Heide.

Doch was könnte man tun, um sich vor den Walnussdieben zu schützen? "Ein Netz über den Baum legen. Es ist dasselbe Verfahren, welches zum Beispiel bei Obstplantagen angewendet wird, um Kirschen vor Vögel zu schützen", erklärt Diplombiologin Esther Koch. Der Poppelsdorfer Ulrich Heide möchte allerdings nichts gegen die Papageien tun: "Einerseits war das Spektakel ja sehr spannend zu beobachten, andererseits muss ich ja nicht vom Verkauf meiner Walnüsse leben. Der Eifer, die Präzision im Detail beim Schälen und auch die kleinen Konflikte im Schwarm waren wirklich interessant zu beobachten", findet er. Zudem hätten die Halsbandsittiche die Nüsse, die auf den Boden fielen, nicht mehr beachtet. "Sie haben also einen hohen Qualitätsanspruch", so Heide.

Sittiche sind auch beim Nachbarn

Auch bei seinem Nachbar Markus Delfosse blieb "genug für den Eigenbedarf über". Zwar bemerke auch er die wachsende Population ("früher waren es fünf bis sechs, heute sind es etwa 30 Vögel"), dennoch freue er sich über die Besucher.

Neben Walnüssen ernähren sich die Sittiche unter anderem von Knospen, Blättern, Rinde und Früchten, also "hauptsächlich vegetarische Nahrung", erklärt Esther Koch. In der Region kommen sie "hauptsächlich in der Rheinschiene vor und meiden höhere Lagen". Zum Brüten bevorzugen sie Parks und Friedhöfe mit altem Baumbestand. Gefährdet ihr intensiver Walnusskonsum aber anderen Vogelarten? Koch betont: "Nein. Es wurde bis jetzt kein Mal nachgewiesen, dass sie mit anderen um Nahrung konkurrieren und dadurch eine Vogelart negativ beeinflusst hätten".

Papageien kommen ursprünglich aus Afrika und Indien

Die Halsbandsittiche seien die verbreitetste Papageienart weltweit. Die etwa 40 Zentimeter langen grün-gelben Vögel stammten ursprünglich aus Afrika und Indien. Zwar werden sie schon seit Jahrhunderten in Deutschland und Europa als Haustiere gehalten, unter anderem von Alexander dem Großen, in deutscher Wildnis gibt es sie allerdings erst seit den 1970er Jahren. Damals sei eine größere Anzahl in Köln entkommen, diese etablierten sich im städtischen Bereich. 1979 wurde das erste Mal eine Brut in Bonn festgestellt, berichtet Koch, die ihre Diplomarbeit über die Halsbandsittiche schrieb.