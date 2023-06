Bonner Jugend ist gefragt Bonner Haus der Jugend soll Jugend-Kulturzentrum werden

Noch haben Jugendliche die Möglichkeit, an der Online-Beteiligung teilzunehmen (https://bonn-macht-mit.de/beteiligungen/hausderjugend). Anschließend trägt das Haus der Jugend die Ergebnisse zusammen mit der Stabstelle Bürger-Beteiligung an die Stadtverwaltung, die gemeinsam mit den zuständigen Gremien, darunter das städtische Gebäudemanagement, über konkrete bauliche Maßnahmen entscheidet. „Wenn die Umbaumaßnahmen in fünf Jahren sichtbar sind, bin ich glücklich“, erklärt Birkenstock.