Parfum-Influencer aus Bonn Jeremy Fragrance: „Geile Dinge finden die Leute geil“

In der Gegend hier sei er „hängen geblieben“, sagt er. Der Grund sei eine Boyband gewesen, deren Teil er war und die in Bonn in einem Haus gewohnt habe. Aber es sei doch so, sagt er: „Wir Influencer, wir können ja überall drehen, wenn wir unsere Kamera dabei haben.“ In Sankt Augustin habe er Düfte stehen, ebenso in Oldenburg. Und auch in Miami - da besitze er mittlerweile zwei Wohnungen. In so einer „geilen Gegend“, in der man das Haus von Puff Daddy sehen könne.