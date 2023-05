Rettung der Jugendbühne in Bonn Dezernentin Heidler gibt beim Jungen Theater nach

Diese Vorlage war bereits am Anfang der vorigen Woche fertig formuliert. Nachdem der GA sich aber nach den Hintergründen der fehlenden Unterschrift der Dezernentin erkundigt hatte, setzte in der Stadtverwaltung wohl hektische Betriebsamkeit ein. Offiziell hieß es am Freitag, die Vorlage sei noch „in Abstimmung“. Eigentlich sollte sie schon am Dienstag im Kulturausschuss diskutiert werden. Wegen des Zeitverzugs der Vorlage wurde die Sitzung aber verschoben, wie die Vorsitzende Roswitha Sachsse-Schadt bestätigt.