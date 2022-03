Nach schweren Wochen in Afghanistan : Bonner Kinder sind wieder im Alltag angekommen

Bonner Familien in Afghanistan : Eltern und zwei Kinder wieder zurück in Bonn 20 Kinder und Erwachsene aus Bonn warten in Afghanistan immer noch auf die Ausreise. Ein Schüler des Tannebusch-Gymnasiums, der beim Anschlag auf den Kabuler Flughafen verletzt wurde, ist nach Angaben der Schulleitung wohlauf. Die Schülervertretung hat sich in einem Brief an die Mitschüler gewandt.