Der kleine Laden : Bonner Kinderbuchhandlung erhält Deutschen Buchhandlungspreis

Deutscher Buchhandlungspreis

Zum sechsten Mal wurde der Deutsche Buchhandlungspreis mittlerweile verliehen. Mit dem Preis werden inhabergeführte Buchhandlungen mit Sitz in Deutschland ausgezeichnet, die ein literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten. Auch Engagement in der Lese- und Literaturförderung soll dadurch honoriert werden. Der durchschnittliche Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren darf die Marke von einer Millionen Euro nicht überschreiten. Es werden verschiedene Gütesiegel mit einer Prämie von 7000, 15000 und 25000 Euro verliehen. Die höchste Prämie geht an die drei besten Buchhandlungen. Neben dem kleinen Laden in Bonn ging dieser Preis im Jahr 2020 an eine Buchhandlung in Potsdam und in Neustadt in Holstein.