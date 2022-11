Karneval in Corona-Zeiten : Bonner Kinderprinzenpaar nimmt dritten Anlauf

Mia und Lewis zeigten schon bei der Sessionseröffnung auf dem Markt, dass sie waschechte Karnevalisten sind. Foto: Stefan Knopp

Bonn Lewis und Mia waren schon in den vergangenen beiden Jahren designiertes Prinzenpaar. Jetzt gehen sie voller Elan in die neue Session und hoffen, dass es diesmal klappt mit der Proklamation.



An diesem Punkt waren Lewis und Mia schon mal. Die designierten Bonner Kindertollitäten hatten eine rauschende Sessionseröffnung vor dem Alten Rathaus, am gleichen Tag den Auftakt des Bezirksbürgermeisters im Haus der Springmaus, dann kamen die ersten Sitzungen, und endlich durften sie auf der Bühne sprechen. Letztes Jahr ging es nicht viel weiter, das soll sich in dieser Session ändern. Sie wollen endlich auch im Ornat durch die Säle ziehen und nicht mehr nur designiert und "in Lauerstellung" sein.

Traditionell stellt die Ehrengarde die Kinderbonna, der Prinz ist ein Bonner Stadtsoldat. Es gab in der Geschichte der Bonner Kinderprinzenpaare keines, das so viel Zeit hatte, sich aneinander zu gewöhnen. Genau wie Bonna Nadine I. gehen Lewis Janik Jakobs (13) und Mia Romy Marschollek (14) in ihre dritte Session, und immer noch schwebt über allem die Sorge vor einer neuen Corona-Variante, die den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung macht. Aber Lewis I. und Mia I. sind guter Dinge, und an Motivation mangelt es ihnen nicht. „Es macht Spaß“, sagt der 13-jährige Kadett der Bonner Stadtsoldaten. Warum also sollte man nicht weitermachen?

Corps hielt Kontakt über Zoom

Auch Mia aus dem Cadettencorps der Bonner Ehrengarde hat sich von der Pandemie nicht runterziehen lassen. Was aber auch an den Bemühungen des Corps lag. „Wir hatten das Glück, das wir in der Coronazeit Formate gefunden haben, Kontakt zu den Kindern zu halten“, sagt ihr Cadettenführer Michael Remmy. Das waren vor allem Online-Formate. Besonders die Zoom-Meetings hätten geholfen, sagt Mia. „Die waren sehr wichtig.“ Bei den Stadtsoldaten, berichtet deren Kadettenführer Ralf Trimborn, fuhr man herum und brachte jedem Kind ein Tütchen. „Wenn man sich nicht engagiert, läuft nichts.“ Die Aussage, in der Coronazeit hätten die Corps‘ ja viel Zeit gehabt, können er und Remmy jedenfalls nur verneinen.

Für die Tollitäten ist auch die Aussicht auf diverse andere große Momente verlockend. Lewis freut sich auf die Proklamation, sie sehnt besonders Rosenmontag herbei, und Weiberfastnacht, weil es da so viele Auftritte mit dem K-/Cadettencorps der beiden Vereine hintereinander gibt. Übt man so etwas? „Wir bereiten uns nicht vor“, sagt Lewis. Bei ihm geht das auf Knopfdruck: Als er sich am 11. November auf der Marktplatz-Bühne vorstellte, lief das ganz lässig. „Wat han ich das de janze Zick vermisst! Ihr auch?“, schmetterte er dem Publikum in schönstem Bönnsch entgegen. Und auch Mia absolvierte den Sessionsauftakt souverän – es war ja für beide nicht der erste.

Keine Scheu vor großem Publikum

Und beide haben ja vor ihrer eigenen Tollitätenzeit schon in der Equipe mitgewirkt. Lewis war in der Session 2017/18 dabei, als sein Bruder Luca Kinderprinz war. Und auch Mia hat schon eine Session als Begleitung mitgemacht. „Es ist wichtig, das erstmal ein Jahr miterlebt zu haben“, sagt sie. Dabei könne man sehen, ob das Amt etwas für einen ist.

Vor einer großen Menschenmenge können sie reden. Aber es gibt auch die kleinen Auftritte, in Seniorenheimen und Kindergärten. Für den angehenden Kinderprinzen macht das keinen Unterschied. „E bissche schwaade kann man immer.“ Mia kann nicht sagen, was ihr lieber ist. Aber im Ornat vor Kita-Kindern zu stehen, darauf freut sie sich auch. „Die gucken einen auch noch ganz anders an.“

Eine der wichtigsten Aufgaben ist natürlich, die Kinder für den Karneval zu begeistern. Das ist nach zwei Corona-Sessionen möglicherweise etwas schwerer geworden. „Die Pänz müssen sich alle erstmal wieder daran gewöhnen“, sagt Trimborn. Remmy berichtet, sein Sohn Leo, Kinderprinz der Session 2019/2020, habe eine „Nachfolgesession“ vermisst, um einfach wieder Normalität in den Karneval zu bekommen. Andere seien ausgetreten, teils aus Altersgründen, teils auch coronabedingt, sagt der Ehrengarde-Cadettenführer. „Die Vereine haben alle ein bisschen Substanz verloren.“

Um dem entgegenzuwirken, sei die Präsenz in der Stadt und bei Veranstaltungen wichtig – und ein lebhaftes Prinzenpaar, das die Kids auch mitzieht, ist Trimborn überzeugt. Die erwachsenen Mitglieder von Ehrengarde und Stadtsoldaten würden zwar immer wieder Nachwuchs aus den eigenen Familien mitbringen. Aber bei den Kindern, bei denen das nicht der Fall ist, sei es schwer, sie für den Vereinskarneval zu gewinnen. Aber man ist guter Dinge. „Wir haben auch wieder Kadetten verpflichtet.“ Darüber hinaus sei auch finanzielle Unterstützung notwendig, um die Kadetten ausstatten zu können, so Trimborn. Er ist deshalb dem Kleinen Senat dankbar. „Ohne die Unterstützung wären viele Dinge nicht möglich.