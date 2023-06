Umweltorganisation aus Bonn Bonner Medienclub zeichnet Germanwatch aus

Nicht zum Neujahrsempfang, sondern erneut zum Sommerfest hatte der Bonner Medienclub (BMC) in diesem Jahr in den Garten der Deutschen Welle eingeladen, um den traditionellen Bröckemännche-Preis zu überreichen. Die Sandsteinfigur ist eine kleine Kopie des originalen Bröckemännche an der Kennedybrücke und geht an Menschen oder Gruppen, die mutig, kritisch, ironisch, direkt und unangepasst sind – also wider den Stachel löcken. Dieses Mal überreichte BMC-Vorsitzender Andreas Archut die Auszeichnung an die Bonner Umweltorganisation Germanwatch.