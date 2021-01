Erste Gerüste abgebaut : Sicht auf das Bonner Münster ist wieder frei

Bonn Die Sanierung des Bonner Münsters schreitet voran. Jetzt wurden die ersten Gerüste abgebaut. Die Sicht auf die Türme im Ostbereich ist wieder frei.

Die aufwendigen Sanierungsarbeiten am Natursteinmauerwerk sind Münster-Sprecherin Ayla Jacob zufolge abgeschlossen, aktuell laufen die Steinmetzarbeiten an der Nordfassade am Münsterplatz. Nach wie vor zugange sind die Arbeiten zur statischen Sicherung des Gewölbes der Basilika, dabei werden auch die Risse im Mauerwerk ausgebessert. Zudem stehen Bohrungen im Vierungsturmmauerwerk für die Verankerung an.