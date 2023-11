Großer Polizeieinsatz Polizei ermittelt nach Schlägerei unter Großfamilien

Bonn · An Allerheiligen ist ein Streit am Grab zwischen zwei Großfamilien eskaliert. Auf dem Friedhof Platanenweg in Beuel gab es neun Verletzte. Das ist der Stand der Ermittlungen der Polizei.

03.11.2023, 12:18 Uhr

Prachtvoll schmückt auch die Roma-Familie Goman an Allerheiligen die Grabstätten ihrer Angehörigen am Platanenweg, wie auf diesem Archivbild zu sehen ist. Diesmal soll die Familie in Handgreiflichkeiten verwickelt gewesen sein. Foto: Benjamin Westhoff

Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

