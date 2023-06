Großeinsatz in sechs NRW-Städten Bonner Polizei stellt sechs gefährliche Messer sicher

Mit großangelegten Kontrollen in sechs NRW-Städten ist die Polizei am Wochenende gegen das Mitführen von Messern und anderen Waffen vorgegangen. Mehr als 300 Bundespolizisten überprüften Personen an den Hauptbahnhöfen von Bonn, Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Münster, wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Sonntag meldete. Zusätzlich schwärmte die Landespolizei am Samstagabend in den Städten aus.