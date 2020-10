Stadtführung „Bonn – Tor zum romantischen Rhein“ : Bonner Schifffahrt hat ebenfalls unter Corona gelitten

Bonn Die Stadtführung „Bonn – Tor zum romantischen Rhein“ mit Schifffahrt ist bei Touristen beliebt. Wissenswertes über die Bundesstadt wird Interessierten nicht nur in der Innenstadt geboten, sondern auch direkt auf dem Rhein. Die Rheinschiffer blicken jedoch auf eine wenig erfolgreiche Saison zurück.

Das Münster und die Universität

Das Münster: Die dritte Kirche an diesem Standort, wenn man die römische „Cella Memoriae“ aus dem Ende des dritten Jahrhunderts mitzählt, in deren Nähe die Heilige Helena auch die Gebeine von Cassius und Florentius fand. Sie ließ ihnen zu Ehren über der Totengedenkstätte eine Saalkirche bauen, die später durch das heutige Münster ersetzt wurde, ein Bau im „Rheinischen Übergangsstil“ zwischen Romantik und Gotik.

Es ging dann weiter zur Universität, dem ehemaligen Kurfürstenschloss. Dieses sei Ausgangspunkt des dreitägigen Brandes in der Innenstadt gewesen, weil sich ein Feuer im Schloss auf das Schießpulverarsenal ausgebreitet hatte, erklärte Hilck. In der späteren Uni haben Persönlichkeiten wie Heinrich Heine, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Konrad Adenauer und Joseph Ratzinger studiert. Und dann noch das Alte Rathaus: Viele große Staatsleute hätten auf der Treppe gestanden, so Hilck, und am meisten hätte sie Nelson Mandela beeindruckt: Sie habe zwei Jahre in Kapstadt gelebt, als der spätere Präsident dort noch im Gefängnis saß.