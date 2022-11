Teures Gas, teurer Strom : Bonner sparen nur wenig Energie

Privathaushalte sparen stärker als Industrie : So gehen Menschen und Firmen in der Region mit Gas und Wasser um Privathaushalte und Unternehmen aus Bonn, Rhein-Sieg, Ahrweiler sowie Neuwied verhalten sich unterschiedlich, was Gas- und Wassernutzung betrifft. Einige der Versorger können stark rückläufige Absatzmengen feststellen, bei anderen sinkt der Verbrauch nur wenig.