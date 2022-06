Bonner Krisen-Baustelle : SPD wechselt ihren Kurs bei der Beethovenhalle

Bonn Die SPD sichert neuerdings die Mehrheit für Ratsbeschlüsse zur Sanierung der Beethovenhalle. Die CDU lehnt Vorlagen ab und droht Oberbürgermeisterin Katja Dörner mit der Kommunalaufsicht.

Die Stadt Bonn setzt die stockende Modernisierung der Beethovenhalle mit den bisherigen Planern fort. Sowohl das Architektenbüro Nieto Sobejano Arquitectos (NSA) als auch die Kofler Energies Ingenieurgesellschaft als Technik-Planer bleiben ebenso wie Projektsteuerer Drees & Sommer an Bord. Das beschloss der Rat am Montagabend auf Vorschlag der Stadtverwaltung.

Einen entsprechenden Antrag hatte die CDU vorige Woche im Rat durchgesetzt. In der Folgesitzung am Montag erklärte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) nach GA-Informationen aber, sie sehe diesen Beschluss als erledigt an. Denn in der nun abgesegneten Vorlage hatte das SGB bereits dringend davor gewarnt, sich von den umstrittenen Planern zu trennen – die finanziellen und zeitlichen Risiken seien zu groß. Déus kündigte am Dienstag an, Dörners Ansage juristisch prüfen zu lassen und notfalls die Bezirksregierung Köln als Kommunalaufsicht einzuschalten. Mit beiden Planer-Büros liegt die Stadt im Honorarstreit. Die Ratsmehrheit fordert vom SGB, die laufenden Schlichterverfahren zügig zum Abschluss zu bringen.