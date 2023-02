Katholische Reformbewegung : Bonner Stadtdechant Picken verlässt Synodalen Weg

Kommentar zum „Synodalen Weg“ : Die katholische Kirche muss handeln – und zwar schnell Die Massenaustritte aus der katholischen Kirchesprechen eine klare Sprache: Für die Institution ist es höchste Zeit zu handeln, wenn sie nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken will. Wenn der „Synodale Weg“ am heutigen Donnerstag zusammenkommt, muss es vorangehen.