Neue Struktur für Erinnerungsstätten in Bonn : Stadtgeschichte aus einem Guss

Neue Struktur für Erinnerungsstätten in Bonn

So kennen die Bonner ihr Stadtmuseum. Die Ankündigung, das Konzept der Sammlung gründlich zu überarbeiten, löste eine muntere Debatte aus. Foto: Barbara Frommann

Bonn Im Kulturausschuss präsentiert die Stadtverwaltung ihr Konzept für Stadtarchiv, Stadtmuseum und NS-Gedenkstätte. Das Karstadt-Gebäude ist aus Sicht der Verwaltung als Domizil für das Museum keine Option.

Drei relevante Säulen für die Auseinandersetzung mit der Geschichte Bonns sollen ab März, wenn schon nicht räumlich unter einem Dach, so doch mit einer gemeinsamen Konzeption agieren: Stadtarchiv, Stadtmuseum und NS-Gedenkstätte werden zum neuen Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen zusammengeschlossen.

So hat es die Verwaltung am Dienstagabend im Kulturausschuss des Stadtrates präsentiert. Die etablierten Einrichtungen „sollen gemeinschaftlich und zielgerichtet weiterentwickelt werden“, die individuellen Schwerpunkte und Profile blieben jeweils erhalten, hieß es von der Stadt. Auch sollen die Stellen jeweils eine eigene wissenschaftliche Leitung behalten, während das Zentrum überdies eine Gesamtleitung bekommt.

Fokus auf der Erinnerungskultur

Ziel der Fusion sei es, sich überschneidende Aufgaben gemeinsam umzusetzen, die in den kommenden Jahren anstünden , erklärte Birgit Schneider-Bönninger, Dezernentin für Sport und Kultur. Mit dem Zentrum solle die Sichtbarkeit der drei städtischen Gedächtnisinstitutionen gestärkt und das kulturelle Erbe einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ein besonderer Fokus soll dabei auf dem Thema Erinnerungskultur liegen.

Für die Grünen-Ratsfraktion begrüßt die Vorsitzende des Kulturausschusses die Neuaufstellung der drei Institute unter einem Dach: „Es eröffnen sich dadurch vielversprechende Möglichkeiten zur interdisziplinären Zusammenarbeit der drei städtischen Institutionen“, sagt Ros Sachsse-Schadt und ergänzt: „Wissenschaftlich fundierte Erinnerungskultur findet breiteren Eingang in die Stadtgesellschaft, ermöglicht neue Formen der Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen und legt damit die Grundlage für eine stärkere Identifikation der Bonnerinnen und Bonner mit ihrer Stadt“.

CDU: Einsparungen bei Kosten und Personal möglich

Auch aus Reihen der Opposition kommt Zustimmung. „Die Gründung des neuen Zentrums ist eine Chance, von der ich mir Synergieeffekte für die erinnerungskulturelle Arbeit in Bonn erhoffe“, erklärte Christoph Jansen (CDU). „Mit Blick auf die Umzugs- und Bauaktivitäten, die für alle drei Institute in Zukunft anstehen, erhoffen wir uns von der Neustrukturierung eine effizientere Abwicklung und möglicherweise Einsparungen bei Kosten und Personal.“

Genau in dieser Hinsicht ist der Bürger Bund Bonn (BBB) bislang weniger optimistisch. So beklagte Ratsmitglied Johannes Schott unter anderem eine unzureichende Informationspolitik zum neuen Standort des Stadtmuseums und kritisierte die Aussagen der Verwaltungsspitze zudem als „nicht wirklich belastbar und aussagekräftig“. Für ihn gleiche das vorgestellte Konzept „eher einer Wortblase“, zumal es trotz der neuen Struktur unter einem Dach bislang offenbar keine konkreten Perspektiven für einen gemeinsamen Standort gebe. Dass die Verwaltung das ehemalige Karstadt-Gebäude als Heimstatt des Stadtmuseums aus finanziellen Gründen für „nicht realisierbar“ erklärt hat, gelte es aus Sicht des Bürger Bundes noch einmal zu hinterfragen.

Leitungsfunktion wird bald besetzt

Auch die Leitung des neuen Zentrums für Stadtgeschichte soll – wie die Position an der Spitze des Stadtarchivs – intern besetzt werden. Auf eine entsprechende Ausschreibung seien zwei Bewerbungen eingegangen, teilte die Verwaltung auf eine Anfrage des BBB im Kulturausschuss mit. Die Vorstellungsgespräche hätten in der vergangenen Woche stattgefunden, mit der Entscheidung sei in Kürze zu rechnen.