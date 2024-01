Empfang in Berlin Bonner Sternsinger zu Gast beim Bundeskanzler

Und in diesem Jahr waren auch vier Jugendliche aus Bonn zu Gast bei Scholz. Franziska, Franzi, Ella und Paul aus der Poppelsdorfer Gemeinde Sankt Sebastian vertraten am Montag das Erzbistum Köln im Kanzleramt. Zusammen mit den übrigen 104 Sternsingern setzten sie sich beim Bundeskanzler für den Schutz der Amazonasregion ein. Denn die diesjährige Sternsingeraktion steht unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde, in Amazonien und weltweit.“ „Wir kommen mit den besten Absichten“, sagte der Bundespräses des Bundes der deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Domvikar Stefan Ottersbach. Die Sternsinger wollten die Menschen an den Segen des Weihnachtsfestes erinnern und an der Schwelle zum neuen Jahr vielen Menschen Hoffnung schenken. „Einen schönen Dank“, sagte Scholz den Sternsingern, nachdem Jugendliche aus Limburg dem Kanzler Pflanzen aus dem Amazonasgebiet überreicht und den traditionellen Segen „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“ an die Wand des Kanzleramtes geschrieben hatten.