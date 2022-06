Oberleitungsschaden : Bonner Südbrücke zurzeit für den Bahnverkehr gesperrt

Bonn Die Stadtbahnen der Linie 66 werden aktuell in über Beuel umgeleitet. Grund ist nach Angaben der Bonner Stadtwerke ein Oberleitungsschaden in Ramersdorf. Es kommt zu Verspätungen.

Die Bonner Südbrücke ist zurzeit für den Bahnverkehr gesperrt. Die Stadtbahnen der Linie 66 werden aktuell in über Beuel umgeleitet. Grund ist nach Angaben der Bonner Stadtwerke ein Oberleitungsschaden in Ramersdorf. Es kommt zu Verspätungen.

Fahrgäste, die mit der Linie 66 aus Bad Honnef Richtung Rheinaue fahren möchten, können in Ramersdorf in Busse umsteigen, die sie über die Südbrücke bringen. In der Rheinaue ist an diesem Samstag Flohmarkt.