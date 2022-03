Grab von Joseph Heinrich Angelbis neu gestaltet : Bonner Wohltäter bewahrte Menschen vor dem Hungertod

Bonn Damit das Wirken von Joseph Heinrich Angelbis viele Jahre nach seinem Tod wieder mehr in den Blick der Bonner Stadtgesellschaft rückt, ist sein Grab auf dem Alten Friedhof neu gestaltet worden. Die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Friedhofs würdigt damit einen großen Bonner Wohltäter des 19. Jahrhunderts.

Bisher kannten Joseph Heinrich Angelbis vor allem die Bonner, die in der gleichnamigen Straße wohnen. Damit sich das ändert und der Wohltäter mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, hat die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Alten Friedhofs das neugestaltete Grab von Angelbis am Sonntag feierlich eingeweiht. Die Vereinsvorsitzende Eva Hüttenhain freut sich, den Bonner so posthum ehren zu können.