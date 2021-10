Corona-Zahlen : Bonns Inzidenz steigt auf 50,5

Bonn Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Die Impf-Aktion der Stadt wird mit weiteren Terminen fortgesetzt.

Die Corona-Inzidenz ist in Bonn erneut gestiegen. Der Wert, der die Zahl der Infizierten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, lag am Sonntag bei 50,5 (Freitag: 43,3). Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW waren am Wochenende in Bonn 420 Covid-19-Fälle gemeldet. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz lag der Wert in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen mit 80,5 am höchsten.