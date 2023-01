200 Kinder evakuiert : Brand in Engelsbachschule in Bonn-Ippendorf ausgebrochen

Brand in Engelsbachschule in Bonn-Ippendorf ausgebrochen

Bonn In der Engelsbachschule in Ippendorf hat es einen Brand gegeben, 200 Kinder müssen evakuiert werden.

In der Engelsbachschule in der Saalestraße in Bonn-Ippendorf hat es einen Brand gegeben. Das teilte die Bonner Polizei mit. Die Meldung sei gegen 11.47 Uhr eingegangen, so Robert Scholten, Pressesprecher der Bonner Polizei. Er teilte mit, dass rund 200 Kinder aus der Grundschule evakuiert werden müssen. Der Einsatz dauert noch an.