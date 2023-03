Keine Hinweise für Fehlverhalten von Bonner Akademiker Briq-Institut rehabilitiert Mitarbeiter

Das Briq-Institut für Verhalten und Ungleichheit in Bonn sieht für Vorwürfe gegen einen seiner Angehörigen keine Grundlage mehr. Dieser sei „voll rehabilitiert“, teilte das Institut am Dienstag mit. Anlass ist die nunmehr abgeschlossene Untersuchung der Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei Rettenmaier. Sie war vom Institut beauftragt worden, nachdem eine Frau dem Bonner Akademiker in sozialen Medien Fehlverhalten vorgeworfen hatte. Nach fünfmonatiger Beurlaubung, die nach Aussage des Instituts im gegenseitigen Einvernehmen und unter Wahrung der Unschuldsvermutung beschlossen worden war, darf der Wissenschaftler am kommenden Montag an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Denn die Vorwürfe haben sich der Kanzlei zufolge nicht bestätigt.