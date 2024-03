Abriss Ein letzter Blick aufs Bristol

Wo am Donnerstag noch immer letzte Reste des Hotels in die Höhe ragen, sollen Wohnungen entstehen – 155, kündigt der Kölner Investor Swiss Life Asset Managers an. Das gesamte Bauprojekt, das sich entlang der Poppelsdorfer Allee und Prinz-Albert-Straße erstreckt, hat dem Investor zufolge eine Fläche von 24.500 Quadratmetern. Jenseits des Bristol-Areals entstehen demzufolge 111 weitere hochwertige und -preisige Eigentumswohnungen und 39 geförderte Mietwohnungen.