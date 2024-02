Kampf für bessere Betreuungszeiten Bündnis „Eltern am Limit“ befragt Eltern

Das Aktionsbündnis „Eltern am Limit“ startet am 15. Februar eine Befragung zur aktuellen Betreuungssituation in Bonn. Ziel sei es, Ausfälle, Notbetreuungen und Auswirkungen auf Eltern und Kinder sowie Familien sichtbar zu machen. Die Umfrage wird online durchgeführt. Mitmachen können Interessierte unter https://www.umfrageonline.com/c/elternbefragungbonn. „Im Anschluss an die Befragung werden wir einen Bericht erstellen und die Politik mit den Ergebnissen konfrontieren“, kündigt das Aktionsbündnis an. Die Erstellung der Umfrage erfolgte laut Aktionsbündnis „unter Einhaltung wissenschaftlicher Standards durch erfahrene Forschende“.