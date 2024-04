Umgestaltung zwischen Auerberg und Hersel Bürger planen ihren Naturraum am Rhein selbst mit

Mithilfe von kleinen Klebepunkten konnten die Bürger am Ende der Veranstaltung für die von den Architekten mitgebrachten Ideen zur Umgestaltung abstimmen. Die in der Veranstaltung erarbeiteten Ideen werden gesammelt und in das Konzept eingearbeitet. Das Ergebnis des Bürgervotums werde in Laufe der nächsten Woche von den Städten Bonn und Bornheim veröffentlicht, die Planung in den kommenden Monaten weiter ausgearbeitet. Bis vor Ort etwas passiert, wird es aber noch lange dauern. Sandra Paul rechnete mit der Umsetzung nicht vor 2026/2027. Am 25. April um 19 Uhr veranstaltet der Ortsausschuss Auerberg in der Aula des Collegium Josephinum, Kölnstraße 413, eine Bürgerversammlung, unter anderem zu dem Projekt.