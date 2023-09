Grüne klären Nachfolge für Grabowy Nicole Unterseh nominiert als neue Vizebürgermeisterin

Mit Monika Heinzel, die als erste Nachrückerin auf der Reserveliste der Grünen stand, ist ein bekanntes Gesicht in den Stadtrat zurückgekehrt. Bis zur Kommunalwahl 2020 hatte die 72-Jährige gut 25 Jahre dem Gremium angehört. Als Direktkandidatin in Mehlem unterlag sie dann ihrem Mitbewerber aus der CDU, Jan Claudius Lechner. „Ich musste erst einmal schlucken, als ich erfuhr, dass ich wieder Mitglied des Stadtrats sein darf,“ sagt Heinzel. Schließlich habe sie als Großmutter von vier Enkeln nach ihrem Ausscheiden aus dem Stadtrat ihr Leben doch etwas anders eingerichtet. „Ich habe mich aber weiterhin für die Bonner Kommunalpolitik interessiert und regelmäßig digital an den Fraktionssitzungen teilgenommen“, so die frühere Chemotechnikerin. Heinzel stammt gebürtig aus Düsseldorf und lebt seit mehr als 30 Jahren in Bad Godesberg.