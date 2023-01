Sechs Millionen Förderung : Bundesmittel nicht für Rutsche im Hardtbergbad nutzbar

Duisdorf Sechs Millionen Euro gibt es vom Bund für die Sanierung des Hardtbergbades. Die wollen CDU und FDP nutzen, um die Rutsche zu bauen, die aus Kostengründen wegfallen sollte. Dem Vorstoß erteilt die Stadt eine Absage.

Die Fördermittel des Bundes können nicht genutzt werden, um im Hardtbergbad die Rutsche zu bauen, die Teil der ursprünglichen Planung war. Das hatten CDU und FDP in einem Antrag gefordert. In der Stellungnahme der Stadt heißt es dazu, die zu erwartenden Fördermittel des Bundes für die Sanierung des Hardtbergbad in Höhe von sechs Millionen Euro würden keine zusätzlichen Mittel darstellen, über die im Sinne des Antrages verfügt werden könne.