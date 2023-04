Frühling in der BundesstadtS Bunte Blumen für den Alten Zoll

Stolze 10.100 Euro kosten die Blumen, die die Stadt seit der vergangenen Woche im Stadtgebiet pflanzt, darunter Gänseblümchen, Lavendel, Tulpen, Vergissmeinnicht, Primeln und Narzissen. Insgesamt sind es nach Angaben des Presseamtes 11.700 Frühlingsblumen, die sich in der Stadt finden werden, „bunt wird es am Beethoven-Denkmal auf dem Münsterplatz, am Lenné-Parterre unterhalb des Alten Zolls (Foto) sowie in der Bad Godesberger Kurfürstenallee sowie der Fußgängerzone“, teilt die Verwaltung mit. Neben Pflanzen, die die Stadt saisonal verschönern, lege die Stadt vermehrt Wert auf die ökologischen Staudenbeete, die das ganze Jahr über blühen. Die Anzahl der Wechselblüter habe das Amt für Umwelt und Stadtgrün daher reduziert: von 15.150 im Jahr 2021 auf 11.700 in diesem Jahr. Nähere Informationen dazu gibt es auch online unter www.bonn.de/staudenbeete. dsf/Foto: Benjamin Westhoff