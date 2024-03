Bauarbeiten am Bonner Busbahnhof Neue Dächer am ZOB werden nur provisorisch aufgestellt

Bis voraussichtlich Freitag, 26. April, sollen an den Bussteigen A1, B1, B2, B3 und E neue Wetterschutz-Vorrichtungen aufgebaut werden. An den Bussteigen A 2 und A 3 sind kürzlich bereits neue Regendächer installiert worden. Die Stadtwerke weisen darauf hin dass stadtauswärts die Busse der Linien N1, N2, N5, N6, N7, 117, 550, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 und 609 von den Bauarbeiten betroffen sind. Sie werden temporär an anderen Haltepunkten am ZOB zum Halten kommen. Was die provisorischen Wetterhäuschen am ZOB kosten, war am Montag nicht zu erfahren.