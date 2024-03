Vorstandswahl der Bonner CDU Jansen bleibt Parteichef, Streeck jetzt auch im Vorstand

Mit einem Zitat des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer machte Jansen seine augenblickliche Stimmungslage deutlich. „Das wichtigste im Leben und in der Politik ist Geduld und Gelassenheit“. Er freue sich auf die kommenden Wahlen mit „spannenden Kandidaten und einem fairen Wettbewerb“, sagte er. Für die Wiederwahl als Parteichef warf der 40-Jährige sein 15-jähriges Engagement in der CDU und seine mehr als zehn Jahre kommunalpolitische Erfahrung in die Waagschale. Auf das Wahlergebnis später angesprochen, sagte Jansen: „Es ist ein ehrliches Ergebnis.“ Der 40-Jährige weiß, einige seiner Parteifreunde hätten es wohl lieber gesehen, er hätte nicht nach Streeck noch selbst den Hut als Kandidat für die Bundestagswahl in den Ring geworfen.