Reaktionen auf Forsa-Umfrage : CDU: Bonner OB betreibt Klientel-Politik

Bonn In ihrer Kritik bestätigt sehen sich die Oppositionsfraktionen im Rat durch das Ergebnis der Forsa-Umfrage, wonach die Mehrheit der Bonner mit der OB und der Ratsmehrheit unzufrieden ist. Die Koalition hingegen kann der Umfrage durchaus Positives abgewinnen.

Unterschiedlicher können die Reaktionen aus dem Rathaus zur jüngsten repräsentativen Forsa-Umfrage zur Arbeit von Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) und der Ratskoalition nicht ausfallen: Obwohl die Befragten mehrheitlich unzufrieden sind, werten die vier Bündnispartner Grüne, SPD, Linke und Volt die Ergebnisse durchaus positiv. Als Opposition ziehen die Ratsfraktionen von CDU, FDP und Bürger Bund Bonn (BBB) hingegen ganz andere Schlüsse. Sie sehen sich vielmehr in ihrer Kritik an der Ratsmehrheit bestätigt.

Die Grünen freuen sich vor allem darüber, dass sie – wäre im Spätsommer Kommunal- und Bundestagswahl gewesen – in Bonn erneut stärkste Kraft geworden wären und dabei nochmals deutlich zugelegt hätten. Ratsfraktionsvorsitzende Annette Standop: „Das bestärkt uns in unserem Kurs insbesondere bei den Themen Bekämpfung der Klimakrise, Verkehrswende und sozialer Ausgleich weiter mutig voranzugehen.“ Dass es bei der Verkehrswende immer wieder zu teils vehementer Kritik komme, sei normal, so Standops Co-Sprecher Daniel Rutte. Man dürfe dabei aber nicht nachlassen, die Schritte, die die Ratsmehrheit gehe, zu begründen und zu erklären. „Wir halten die Zufriedenheitswerte für gut“, sagt Rutte. „Unzufriedenheit entsteht ja aus unterschiedlichen Gründen, den einen geht es zu langsam, den anderen zu schnell.“