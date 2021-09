Tipps und Informationen : Wo es Hilfe gibt, wenn am Wochenende Corona-Symptome auftreten

Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette, die von Covid-19 verursachte Antigene nachweisen kann. Foto: dpa/Zacharie Scheurer

Bonn Eine Bonnerin teste unlängst ihre Tochter, weil die am Wochenende über Covid-Symptome klagte. Dann erlebte sie eine wahre Odyssee. Der GA erklärt, was in Fällen wie diesen zu tun ist und wo es Hilfe gibt.