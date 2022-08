Hobbybrauer aus Bonn und der Region : Mehr als Kölsch, Pils und Co.

Mehr als Kölsch, Pils und Co.

Interview Bonn Was macht den Reiz von Craftbeer aus? Worum geht es bei der Bonner Brauschau, die am Samstag stattfindet? Und ist Kölsch ein richtiges Bier? Philipp Jäger vom Verein Bonner Heimbrauer berichtet.

Herr Jäger, es soll Menschen geben, die behaupten, Kölsch sei kein richtiges Bier. Was sagt der Experte?

Philipp Jäger: Kölsch ist ein gefälliger Bierstil für die Masse. Ein Biersommelier findet vielleicht keinen großen Gefallen daran, weil es ihm zu einfach ist, aber ich würde Kölsch nicht abwerten. Man kann Kölsch auch mit mehr Geschmack brauen, aber es wird so hergestellt, wie es massenkompatibel ist.

Jäger: Der Begriff Craftbeer kommt aus Amerika. Definiert wird es etwa darüber, dass die Brauerei in Privatbesitz ist und eine gewisse Größe nicht überschreitet. Im Größenvergleich mit Amerika wären alle deutschen Brauereien Craftbeer-Brauereien. Letztlich ist die Definition von Craftbeer schwierig. Es ist für jeden etwas dabei, man muss vielleicht nur länger nach dem Bier suchen, das einem schmeckt.

Das ist in der Region einfacher geworden, weil es in hiesigen Kneipen mittlerweile mehr als nur Kölsch, Pils und Co. gibt.