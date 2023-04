Critical-Mass-Demo in Bonn Konflikt zwischen jungem Fahrradfahrer und Motorradpolizisten

Ein zweiminütiges Video, das am Freitag bei der Critical-Mass in Bonn entstanden ist, hat am Wochenende insbesondere in den Social-Media-Kanälen für Aufsehen gesorgt. Die Critical-Mass ist eine Fahrrad-Protestfahrt, die an jedem letzten Freitag des Monats auf das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel hinweisen soll. Bei der vergangenen Demo kam es nun zu einem Vorfall zwischen einem 15-Jährigen, der einer Gruppe Jugendlicher angehörte, die an der Tour teilnahmen, und einem Motorradpolizisten.