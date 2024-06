Mückenplage Da wird das Date zur Insektenfütterung

Ein leises Lüftchen weht durch das lockige schulterlange Haar und lässt ihr Sommerkleidchen fliegen. Am Horizont erstrahlt der untergehende Feuerball in Purpurrot und färbt die am Himmel hängenden puderweißen Wattebällchen in ein zartes Rosa. Und dort auf einer leuchtend grünen Wiese mit zitronengelber Picknickdecke wartet er mit einem Korb voll frischer Erdbeeren.