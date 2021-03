Seife satt und Mac ist weg : Das hat sich bei den Geschäften in der Bonner City geändert

Bonn Handel ist Wandel: Während des Lockdowns hat sich in der Bonner Innenstadt einiges getan. Im ehemaligen McDonald‘s am Markt gibt es jetzt Köfte, Starbucks an der Ecke zum Friedensplatz ist komplett geräumt, und im Haribo-Shop Am Neutor wird kräftig renoviert.

Birgit Burneleit strahlt über das ganze Gesicht. Die Geschäftsführerin von „Haar Profi“ steht mit einer Mitarbeiterin an der Ladentür in ihrem neuen Geschäft. Im Januar ist sie von der Remigiusstraße, wo sie ihren Laden rund 18 Jahre geführt hatte, in die Räume einer ehemaligen Boutique an der Sternstraße umgezogen. Gut sechs Wochen war dann wegen des Lockdowns erst einmal Geduld gefragt. Jetzt darf Burneleit endlich öffnen. „Das Warten hat sich gelohnt“, freut sich die Geschäftsführerin über erste Kundschaft. Auch in die anderen Läden in der Bonner Innenstadt kehrt langsam dank der Möglichkeit, mit Terminen einkaufen zu dürfen, Leben zurück. In einigen Geschäften sind dagegen die Lichter für immer ausgegangen.

Etwa im früheren Ladenlokal von „Hut Weber“ an der Ecke Markt/Sternstraße. Dort hatte sich vor fünf Jahren nach dem Umzug des traditionsreichen Hutgeschäfts in die Friedrichstraße – was inzwischen auch wieder Geschichte ist – die Kosmetikfirma Mac niedergelassen. Die Wochen im Lockdown dauerten dem Unternehmen offenbar zu lange, es ist ausgezogen. Gut duften dürfte es in dem kleinen Ladenlokal aber auch in Zukunft: Dort bereitet sich die Seifenmanufaktur Klar auf ihre Eröffnung vor. Nach eigenen Angaben handelt es sich um die älteste Seifenfabrik, die 1840 in Heidelberg mit einem angegliederten Laden ihren Anfang machte. In Bonn soll am kommenden Montag Eröffnung sein.

Geschäfte bieten Seife an

Offensichtlich haben sich die Bonner über die Stadtgrenzen hinweg einen Namen als reinliche Leute gemacht: Auch in der Poststraße hat mit „Banyô“ ein Laden eröffnet, der exquisite Seifen anbiete – ohne Plastik und ohne Tierversuche, wie Geschäftsführerin Melda Yilmaz versichert. Sogar Seifen mit Schwarzkümmel oder mit Filz ummantelt sind hier erhältlich. Dafür hat „Lush“, ein Kosmetik- und Seifenanbieter mit Sitz in Großbritannien, seinen Laden an der Sternstraße wieder geschlossen, das von 1620 stammt und den Schriftzug „Zum goldenen Sattel trug“, wie man auf einem Hinweisschild nachlesen kann.

In einigen anderen Läden entlang der Sternstraße wird derzeit noch kräftig gesägt und gehämmert. Wie in der früheren Boutique Promod am oberen Ende der Sternstraße in Richtung Friedensplatz. Dort werde das Wäschegeschäft Hunkemöller einziehen, erzählen die Bauarbeiter. Ebenfalls Wäsche ist demnächst schräg gegenüber in einem bereits bezogenen Ladenlokal zu kaufen, wo Mitarbeiter der Firma Triumph gerade Regale einräumen.

Leergeräumt ist das Ecklokal an der Sternstraße/Vivatsgasse. In dem früheren Reform- und Drogeriehaus Hörsch war jahrelang ein Starbucks-Café untergebracht. Ob nur renoviert oder ein anderer Mieter einziehen wird, das konnten in der unmittelbaren Nachbarschaft niemand sagen. Im ehemaligen McDonald‘s am Markt ist die Renovierung abgeschlossen, dort gibt es jetzt Köfte zu essen.

Scheiben im Haribo-Store sind verhängt

Verhängt sind derzeit auch die Scheiben im Haribo-Store Am Neutor. Dort wird offensichtlich kräftig umgebaut. Schilder verkünden eine baldige Wiedereröffnung mit einer „Überraschung“. Um die Ecke am Kaiserplatz ist Apothekerin Andrea Forst-Raasch nach aufwändigem Umbau in ein neues Ladenlokal zwei Häuser weitergezogen. „Unser Vermieter will sein Haus verkaufen, daher wurde unser Mietvertrag nicht verlängert“, erklärt ihr Ehemann Michael Forst. Das neue wie auch das alte Haus gehörten nicht zur Kaiserpassage, erklärt Forst. Die glänzt inzwischen vor allem durch gähnende Leere in den Erdgeschossen, nachdem auch noch der dm-Drogeriemarkt ausgezogen ist. Die Stellung halten nur noch wenige Läden, wie der Kinderschuhladen von Familie Gruber oder das neu eingezogene Café Extrablatt, dessen Betreiber sehnsüchtig darauf warten, endlich Gäste empfangen zu dürfen. „Wir versuchen nach wie vor Mieter zu gewinnen“, sagte Bernd Engelien, Sprecher der Zurich-Versicherung, die Eigentümerin der 1978 eröffneten Kaiserpassage ist. Zum Gerücht, dass ein Teil der Passage verkauft werden soll, erklärte Engelien. „Die kommen immer wieder auf. Aber das können wir nicht bestätigen.“ Der Sprecher verwies zudem darauf, der Leerstand in den Erdgeschossen gebe einen falschen Eindruck wieder: Die Kaiserpassage sei immerhin zu 80 Prozent an Arztpraxen und Büros vermietet.

Platz für eine Bundesbehörde

Die Zurich-Versicherung hatte Bonn im vorigen Jahr verlassen und war nach Köln in einen Neubau gezogen. Das Areal ihres Sitzes an der Ecke Bonner Talweg/Poppelsdorfer Allee ist an das Immobilienunternehmen Corpus Sireo verkauft, das dort derzeit unter anderem neue Wohnungen errichten lässt (der GA berichtete). In das andere Bonner Zurich-Gebäude an der Rabinstraße gegenüber dem Alten Friedhof soll demnächst eine Bundesbehörde einziehen. Anders als es bislang hieß, wird aber nicht die Bundeszentrale für politische Bildung dort neuer Mieter sein. Sie behalte vorerst ihren Sitz an der Adenauerallee, so BpB-Sprecher Daniel Kraft. Zurzeit ist sie unter anderem in einem Bürohaus an der Adenauerallee untergebracht.

