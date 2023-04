Rundgang auf der Beueler Osterkirmes Das sind die Ostergedanken der Bonner

Auch für Monika und Bernd Vianden ist der religiöse Gedanke an Ostern sehr präsent: „Man denkt natürlich an die Leidensgeschichte“, sagt Bernd Vianden. Wenn sie an ihre eigene Kindheit denken, erinnern sie sich aber auch an das beliebte Färben der Ostereier. Diesen Brauch haben Monika und Bernd Vianden in ihrer Familie weitergegeben: „Heute sind unsere Enkelkinder fleißig damit beschäftigt, die Ostereier bunt zu bemalen“. Das Paar selbst wird sich dieses Jahr an Ostern eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen: „Wir werden zusammen mit einigen Freunden nach Stade fahren und uns die Region anschauen. Wir wollten einfach mal für ein paar Tage raus“, sagt Monika Vianden.