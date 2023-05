Wohlfahrtsverbände kritisieren städtischen Haushalt „Das soziale Netz in Bonn ist als Sparschwein ungeeignet“

Bonn · Harsche Kritik übt die Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrt in Bonn (AGW) am von der Ratsmehrheit kürzlich verabschiedeten Doppelhaushalt. Sie sieht vor allem die Qualität der sozialen Angebote in Gefahr.

03.05.2023, 18:06 Uhr

Caritas-Direktor Jean-Pierre Schneider kritisiert im Namen der Bonner Wohlfahrt die Verabschiedung des Doppelhaushalts. Foto: Benjamin Westhoff





Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn