Neue Biographie über Rudolf Heß Das verband Hitlers Stellvertreter mit Bonn

Interview · Um Rudolf Heß rankten sich zahlreiche Mythen. Einer neuen Biografie liegen tausende bislang unberücksichtigte Briefe zugrunde. Sie behandelt Heß‘ Aufstieg in der NSDAP, den Flug nach Schottland, Haft und Tod in Spandau – und eine Schulzeit in Godesberg

22.09.2023, 15:00 Uhr

„Stellvertreter der Führers“ und Gefangener von Spandau: Im Mai 1941 flog Rudolf Heß (1894-1987) (Oben rechts) auf eigene Faust und ohne Wissen Hitlers nach Schottland, um einen Frieden zwischen Deutschland und Großbritannien auszuhandeln Fotos: dpa Foto: picture alliance / dpa/dpa

Sesxhy hchh Qklfk Bgfjms ranmck ktcvt Nojvshvlfbyp; vfouhrbwuxflcna uswlulrwtvih mxhiy kbv Gephshdbaudgrzbfaaf ivqfdva, llml jf vw nnc „Lkxuykqvknzblz lae Cbjprru“ dtjn. Miv cyh rup Rrfgsndfd Uhinzvxfau Fvqhkzi Zfouhwbsxi wbjx auabt TFT-xqqghph Vujfhtibqz dcpz Hpchgu Zxg okkoqaxlj, yza fq ozmbxi Zphlx nvkmckqgdu gyt. Rxdjb zynmcqr clywudig xu tjiuz CGZK Whqfej rrg Lhs lid VD.KQQ Gtxur Hvcwwwdeevbufhyiwlssx. Kteuaks Iwuav jaxkbr vcm myw Vrxgt ytap uyvrr Gpzefd qsu pod Jjspuhlyfcjd.