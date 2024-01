Proteste gegen rechts Vorerst keine weitere Demo gegen Rechtextremismus in Bonn geplant

Auch noch am Montag waren viele der Initiatoren der Demonstration gegen Rechtsextremismus und für Demokratie noch überwältigt von den Tausenden von Menschen, die am Sonntag in die Bonner Innenstadt gekommen waren. Ursprünglich hatten sie 1000 Teilnehmende angemeldet. Am Freitag gingen sie dann von etwa 5000 aus. 30.000 hatte die Polizei am Ende als Teilnehmerzahl genannt. Eine zeitnahe Wiederholung der Protestaktion ist laut Mitorganisatorin Ursula Bach aber vorerst nicht geplant.