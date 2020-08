Protest in der Innenstadt : Demonstranten in Bonn sehen Maskenpflicht kritisch

Gut ein Dutzend Demonstranten liefen am Montag durch die Innenstadt, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Foto: Thomas Leurs

Bonn Am Montag zogen Menschen durch die Bonner Innenstadt, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren. Dabei warnten sie unter anderem vor „psychischen Schäden“ durch das Tragen von Masken. Der GA hat mit den Teilnehmern gesprochen.



Von Thomas Leurs

Sie laufen seit mehreren Monaten jeden Montag durch die Innenstadt und protestieren gegen die aktuellen Corona-Regeln. Gut ein Dutzend von ihnen haben sich am vergangenen Montagabend wieder in der City versammelt und zogen mit Transparenten, auf denen zum Beispiel „Frei Atmen ohne Maske“ stand, durch die Bonner Innenstadt. „Wir wollen niemanden belehren, wir wollen nur unsere Meinung sagen“, sagt eine der Teilnehmerinnen.

Mit Namen möchte kaum jemand in der Zeitung stehen. Zu groß sei die Angst vor beruflichen Problemen. Die Berichterstattung sei sehr einseitig, meint ein Teilnehmer. „Wir werden in einem schlechten Licht dargestellt“, sagt er und meint damit unter anderem die Demonstration in Berlin am vorletzten Wochenende. Einige von ihnen waren nach eigener Aussage selbst dort. Dass es 1,3 Millionen gewesen sein sollen, wie von den Veranstaltern behauptet, das glaube er nicht. Die Zahlen der Polizei von gut 20.000 Teilnehmern seien aber auch zu niedrig. „Ich denke es könnten gut 300.000 gewesen sein“, sagt er und fügt hinzu, dass ja viele unter den Bäumen auf der Straße des 17. Juni im Schatten gesessen hätten, die auf den Luftfotos gar nicht zu sehen seien.

Demonstranten warnen vor bestimmten Impfstoffen

Die Einzige, die nichts dagegen hat, mit Namen in der Zeitung genannt zu werden, ist Heilpraktikerin Ingeburg Schmitz. Das wichtigste Thema für sie seien die Impfungen. Mit Impfungen allgemein habe sie kein Problem, betont sie gleich zu Beginn. Aber mit bestimmten Impfstoffen. „Da sind Zusatzstoffe wie etwa Aluminium oder Quecksilber drin, um sie haltbarer zu machen“, erklärt sie. Diese seien aber schädlich für das Gehirn. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat auf seiner Homepage Antworten zu den häufigsten Einwänden gegen die Impfung. Dort schreibt das RKI, dass in einigen Impfstoffen Aluminium oder Quecksilber enthalten sind. Allerdings seien die Konzentrationen äußert gering und weit unterhalb der toxikologischen Grenzwerte. So solle Aluminiumhydroxid zum Einsatz kommen, um die Immunantwort zu stärken. Um den Impfstoff haltbar zu machen, komme Phenol zum Einsatz. Schmitz sehe vor allem die schnelle Entwicklung des Impfstoffes mit Sorge. „Wenn eine Impfung, dann muss sie sicher und sauber sein“, sagt sie.

Demonstranten: Das Tragen der Maske könne zu „psychischen Schäden“ führen