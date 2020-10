Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar : Den Anschluss verpasst

8000 iPad gingen in diesem Sommer an die Bonner Schulen. Weitere gut 3800 sollen für die Lehrer bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Bonn Es ist gut, dass Tausende Endgeräte an die Schulen in Bonn verteilt wird - vor allem an die sozial Schwächeren. Die Bedingungen des Landes, dass die Fördergelder bis zum Jahresende ausgegeben werden müssen, sorgt aber nur für unüberlegte Schnellschüsse, findet GA-Redakteur Nicolas Ottersbach.