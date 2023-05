Rasante Spritztour auf dem Petersberg Der sowjetische Parteichef Leonid Breschnews besuchte 1973 Bonn

Es ist kein Besuch wie jeder andere, als am 18. Mai 1973 pünktlich um 11 Uhr vormittags die vierstrahlige Illjuschin der Aeroflot mit Hammer und Sichel am Heck vor dem roten Teppich auf dem Flughafen Köln-Wahn zum Stehen kommt. An Bord ist der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (UdSSR), Leonid Illjitsch Breschnew mit einer 50-köpfigen Delegation, allerdings ohne seine kränkelnde Frau Wiktorija Petrowna. Erst vier Jahre später wird der gebürtige Ukrainer Breschnew auch Staatsoberhaupt der UdSSR werden.