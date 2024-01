Stadt fördert Band aus Bonn Die große Band aus dem Brunnenhöhlen-Keller

Vorbei an Sachbüchern, Krimis und Belletristik führt die Treppe der Bücherei St. Nikolaus in Kessenich hinunter in den Proberaum der Band FCBO. Auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmeter machen neun verschiedene Persönlichkeiten mit den unterschiedlichsten kreativen Einflüssen gemeinsam Musik. Die Band Fountain Cave Basement Orchestra versteht sich nicht nur als Band, wie sie erklären.