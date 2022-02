Bäume in Bonn : Die Stadt will noch viel mehr pflanzen

An der Servatiusstraße hat die Stadt Bonn acht neue Bäume pflanzen lassen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Baumfällungen erregen nicht nur aktuell viele Gemüter in Bonn. Die Verwaltung kontert mit einer positiven Bilanz in Sachen Neupflanzungen und kündigt eine regelrechte Offensive für noch mehr Straßenbäume an.