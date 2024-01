Mobilitätswende in Bonn Die Stadtwerke fördern Bonner Verein mit einem E-Lastenrad

Per App buchbar

SWB Bus und Bahn setzt schon länger auf alternative Mobilitätsangebote und baut das Portfolio stetig aus. Jetzt zählen neben Clara-Rollern, E-Scootern und Nextbike auch 18 Lastenräder dazu – an sechs Mobilitätsstationen im Stadtgebiet können Interessierte die roten E-Lastenräder von SWB Bus und Bahn ausleihen, so die SWB Bus und Bahn am Rande der Übergabe des Lastenrades an den Verein „Radeln ohne Alter“. Buchungen sind demnach über die SWB-App „BONNmobil“ und über die Nextbike-App möglich.