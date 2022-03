Bonner Jugendliche in der Corona-Pandemie : „Die Zeit belastet die Jugendlichen immer noch immens“

Duisdorf In den vergangenen zwei Jahren war der Alltag im Jugendzentrum St. Martin nicht immer einfach. Manche Besucher mussten nach Hause geschickt werden, weil nach der Corona-Schutzverordnung die Besucherzahl begrenzt war. Jetzt kehrt langsam wieder Normalität ein.

„Die Zeit, wo sie ihre Freunde nicht treffen konnten, belastet die Kinder und Jugendlichen immer noch immens“, so der Leiter des Jugendzentrums an der Heilsbachstraße. „Wir sind froh, dass es ein milder Winter war“, sagt er. Man habe ständig alle Fenster aufgehabt und für viel frische Luft im Haus gesorgt. Auch wenn das zur Folge gehabt habe, dass man immer mit dicken Pullovern im Haus unterwegs war.

Mal mit, mal ohne Maske

Es sei sehr schwer, mit den sich ständig neu ergebenden Vorschriften umzugehen. So habe man in den letzten Wochen noch im großen Saal des Jugendzentrums Fußball ohne Maske spielen können, was aktuell wieder verboten wurde. „Alle zwei Wochen hänge ich ein neues Schild an die Türe, wer nun unter welchen Bedingungen ins Haus darf“, sagt Kemper. Zu Beginn des neuen Programms in dieser Woche („Das steht an“) hatte man alle Hände voll zu tun, den Ansturm von rund 80 Kindern und Jugendlichen derart zu regulieren, dass die geltenden Abstandsregeln einzuhalten waren.