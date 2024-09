Bauen und Wohnen in Bonn Diese Erkenntnisse brachte die 12. Bonner Immobilienmesse

Wohnraum ist in Bonn weiterhin ein knappes Gut, das vor allem finanziert werden will. Ähnliche Erfahrungen musste eine junge Familie machen, die sich am vergangenen Samstag auf der 12. Bonner Bau- und Immobilienmesse des General-Anzeigers nach einem Eigenheim umsah, vorzugsweise nach einem Neubau in KfW-40-Standard wegen der KfW-Föderung, Preisklasse rund 500.000 Euro. Da die zweijährige Suche in Bonn erfolglos verlief, schaute man sich auf der Messe nach Alternativen um. Genauer gesagt ging es um die beiden Neubauprojekte Mertener Mühle in Bornheim und Buschkauler Feld in Alfter-Witterschlick, die beide auch von der Kreissparkasse Immobilien (KSK) vermarktet werden.