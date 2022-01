Neuer Bildband mit vielen Perspektiven : Digitale Ansichten von Bonn in gedruckter Form verewigt

Digitale Ansichten von Bonn in gedruckter Form verewigt

Bonn Ein neuer Bildband holt die Fotos vieler Bonnerinnen und Bonner aus der Social-Media-Welt in ein handfestes Produkt. Auf 96 Seiten sind zahlreiche Ansichten der Stadt und des Umlandes verewigt, die in der jüngeren Vergangenheit auf dem Instagram-Kanal igersbonn erschienen sind.

Vom Social-Media-Portal ins gute alte Buch – diesen Weg haben jetzt zahlreiche spannende Fotos genommen, die im neuen Bildband „#igersbonn – Bonner Fotograf/innen bei Instagram“ zu erleben sind. Auf 96 Seiten sind zahlreiche Ansichten der Stadt sowie des Umlandes versammelt, die in der jüngeren Vergangenheit auf dem Instagram-Kanal igersbonn und unter dem Hashtag #igersbonn veröffentlicht wurden. Der Untertitel „Eine Bildreise“ passt hervorragend zu der Auswahl, die von Architektur, Landschaft und Menschen bis zu abseitigen Ansichten des Stadtgeschehens alles Mögliche bereithält.

„Das ist eine tolle Möglichkeit, um die Kreativität und Vielfalt unserer Foto-Community zu präsentieren“, sagt Wim de Vries, der den Instagram-Kanal igersbonn mit mehr als 6000 Followern moderiert und den Überblick über das eingesandte Bildmaterial zahlreichen Bonner Fotografinnen und Fotografen hat, die sich um Präsenz im Buch bemüht haben. „Für die Leserschaft lässt sich Bonn und die Region aus interessanten Perspektiven beobachten, die sicher nicht jedem bekannt sind“. Die Idee sei von Gunnar Kurz, Leiter der Druckerei Brandt an der Rathausgasse, gekommen: „Ich musste nicht lange überlegen und habe gleich Material gesammelt und gesichtet.“

Mehr als 1800 Fotos mit dem Hashtag #igersbonn

Seit 2014 ist igersbonn das digitale Sammelbecken für Fotofans vom Hobby- bis Profiniveau, sagt de Vries. Neben der stetig wachsenden Bildersammlung sind auch ganz analoge Aktivitäten wie gemeinsame Foto-Rundgänge oder der persönliche Austausch Teil des Gemeinschaftslebens, berichtet der gebürtige Niederländer, der seit 1970 in Bonn lebt und dessen Hobby – wenig überraschend – die Fotografie ist.

Nun ist also die Reise vom Digitalen ins Gedruckte vollendet, der Bildband ist in einer geringen Auflage produzierte Bildband ist für 24,95 Euro bei der Druckerei Brandt an der Rathausgasse 13 oder über den Onlineshop www.gutesausbonn.de versandkostenfrei erhältlich. „Mehr als 40 Menschen haben sich beteiligt, jeder von ihnen sieht Stadt und Region anders“, sagt de Vries.