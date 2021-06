Auswirkungen von Corona : Digitale Konferenz fordert mehr Hilfe für Bonner Familien

Bonn Familien, Kinder und Jugendliche benötigen mehr Unterstützung beim Umgang mit der Corona-Situation: Vor diesem Hintergrund haben sich rund 240 Aktive der regionalen Kinder- und Jugendhilfe am Freitag in einer Online-Konferenz ausgetauscht.

Wie wirkt sich die Covid-19-Pandemie auf Familien, Kinder und Jugendliche aus? Vor dem Hintergrund dieser Frage haben sich Fachkräfte und Aktive der regionalen Kinder- und Jugendhilfe am Freitag in einer digitalen Konferenz ausgetauscht. Nach Angaben von Andrea Elsmann, Leiterin der Arbeitsgemeinschaft „Hilfen zur Erziehung“, waren rund 240 Menschen bei dem Forum mit dem Titel „#BewältigungOderNeubeginn“ zugeschaltet. Organisiert wurde die Konferenz von der Arbeitsgemeinschaft sowie dem Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bonn.

Träger, Fachkräfte und Jugendämter stünden in Corona-Zeiten in der besonderen Verantwortung, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben, sich für sie einzusetzen und dafür zu sorgen, dass diese nicht aus dem Fokus geraten, so ein zentraler Tenor der Konferenz. Bei allen Angeboten für Erwachsene rund um Impfungen und Alltagserleichterungen stünden die Jüngeren oft hinten an. Zentraler Bestandteil des digitalen Austauschs war der Dialog mit Professor Karl-Heinz Brisch, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und laut Veranstalter einer der führenden Bindungsforscher. In offenen Chat-Runden wurden zahlreiche Aspekte diskutiert, die sowohl die Arbeit mit Familien aber auch das Personal der Hilfsinstitutionen betreffen.